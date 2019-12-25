СЕГОДНЯ 09:57 2019-12-25T12:33:19+03:00

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В Амурске группа гуляющих людей не смогла пройти мимо ледяной фигурки, которая была элементом новогоднего украшения города. Сначала они сняли изваяние, а потом принялись его крушить. Когда сделали свое «черное» дело, просто убежали с места преступления. К слову, они не догадывались, что их «подвиг» фиксировала видеокамера.

Видеоролик уже появился в сети и вызвал массу эмоций среди пользователей. Одни просто ругали вандалов, которые, по всей видимости, еще не достигли совершеннолетия, другие предлагали варианты наказания:

- Штраф родителям, да не такой, как в том году, а тысяч хотя бы по 50000 - и тогда подумают, что и как делать.

- Наказывать однозначно как детей, так и родителей.

Жителей края призывают бережно относиться к труду людей, которые украшают город к празднику. Родители, пожалуйста, разговаривайте со своими детьми, рассказывайте о том, что нужно уважать работу других людей.

gorod_amk В Амурске Хабаровского края вандалы на камеру крушили новогоднее украшение

ИСТОЧНИК KP.RU