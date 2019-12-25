СЕГОДНЯ 12:23 2019-12-25T12:23:25+03:00

Датчики появились в домах и квартирах, где живут семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию

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В Хабаровском крае установили первую партию пожарных извещателей. Приборы появились в домах и квартира, где живут семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Такая мера должна помочь снизить число жертв среди населения.

- В этом году купили 880 датчиков за счет поправок в программу защиты населения края от ЧС и пожаров. К слову, аналогичные приборы также устанавливают и в других регионах страны, - сообщили в комитете правительства края по гражданской защите.

В Хабаровском крае первые 100 устройств выборочно установили в Бикинском, Вяземском, имени Лазо, Нанайском, Советско-Гаванском, Ванинском и Хабаровском районах. В основном это частные дома и квартиры, расположенные в сельской местности. Списки, кому и когда будут монтировать прибор, составляют в краевом министерстве социальной защиты населения.

Напомним, в отопительный период в Хабаровском крае количество пожаров в жилье возрастает на треть. Часто они случаются из-за нарушений правил использования электроприборов и печного отопления. С начала 2019 года в регионе уже произошло свыше 11 тысяч пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU