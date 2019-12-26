Погода в Хабаровске на 26 декабря 2019 года: днем до -18, без осадков
До 31 декабря 2019 года на всей территории Хабаровского края сохранится низкий температурный фон.
В Биробиджане без осадков. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Ночью -29-31. Днем -15-17.
В Хабаровске без осадков, температура ночью от -26 до -28, днем от -18 до -20, ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 26 декабря опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.
В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -25-27. Днем -14-16.
В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -26-28. Днем -14-16.
В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Ночью -37-39. Днем -22-24.
В Чегдомыне без осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -38-40. Днем -28-30.
В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью -30-32. Днем -22-24.
В Охотске без осадков. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Ночью -26-28. Днем -22-24.
ИСТОЧНИК KP.RU