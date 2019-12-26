2019-12-26T05:17:56+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 26 декабря 2019 года: днем до -18, без осадков

Погода в Биробиджане будет относительно теплой, днем до -15
Ольга КИВА
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Погода в Хабаровске на 26 декабря 2019 года: днем до -18, без осадковПогода в Хабаровске на 26 декабря 2019 года: днем до -18, без осадковФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
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До 31 декабря 2019 года на всей территории Хабаровского края сохранится низкий температурный фон.

В Биробиджане без осадков. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Ночью -29-31. Днем -15-17.

В Хабаровске без осадков, температура ночью от -26 до -28, днем от -18 до -20, ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 26 декабря опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -25-27. Днем -14-16.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -26-28. Днем -14-16.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Ночью -37-39. Днем -22-24.

В Чегдомыне без осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -38-40. Днем -28-30.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью -30-32. Днем -22-24.

В Охотске без осадков. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Ночью -26-28. Днем -22-24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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