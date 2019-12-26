2019-12-26T05:17:24+03:00
Общество

По Биробиджану в День Победы в 2020 году впервые пройдут войска

В ЕАО к памятному событию планируют обновить музейные экспозиции и архивные документы, провести специальные выставки
Александр ШТААЛЬ
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По Биробиджану в День Победы в 2020 году впервые пройдут войскаПо Биробиджану в День Победы в 2020 году впервые пройдут войскаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Власти Еврейской автономии обсудили предстоящее в 2020 году празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В рамках предстоящего события особое внимание собираются уделить работе, связанной с сохранением памяти о войне, ее героях. В частности речь идет об обновлении музейных экспозиций и архивных документов, проведении специальных выставок, акций и конференций.

Также планируют мероприятия по улучшению условий жизнеобеспечения ветеранов ВОВ, оказанию помощи в социальном и бытовом обслуживании. Кроме того, в Год памяти и славы на территории региона собираются провести порядка 100 мероприятий и общероссийских акций.

Как отметили в пресс- службе областного правительства, Биробиджан впервые включили в перечень городов, где 9 мая 2020 года торжественно пройдут войска и военная техника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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