По Биробиджану в День Победы в 2020 году впервые пройдут войска
Власти Еврейской автономии обсудили предстоящее в 2020 году празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В рамках предстоящего события особое внимание собираются уделить работе, связанной с сохранением памяти о войне, ее героях. В частности речь идет об обновлении музейных экспозиций и архивных документов, проведении специальных выставок, акций и конференций.
Также планируют мероприятия по улучшению условий жизнеобеспечения ветеранов ВОВ, оказанию помощи в социальном и бытовом обслуживании. Кроме того, в Год памяти и славы на территории региона собираются провести порядка 100 мероприятий и общероссийских акций.
Как отметили в пресс- службе областного правительства, Биробиджан впервые включили в перечень городов, где 9 мая 2020 года торжественно пройдут войска и военная техника.
ИСТОЧНИК KP.RU