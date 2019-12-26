2019-12-26T05:16:41+03:00
Недвижимость

Без горячей воды и отопления остался многоквартирник в Хабаровске

По информации на утро 26 декабря, причина тому - порыв стояка
Ольга КИВА
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Без горячей воды и отопления остался многоквартирник в ХабаровскеБез горячей воды и отопления остался многоквартирник в ХабаровскеФото: Мария ЛЕНЦ
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В Хабаровске многоквартирник №14 в квартале ДОС остался без горячей воды и отопления. Также по состоянию на 7 часов утра 26 декабря из-за замены задвижки холодной воды нет в доме по адресу: улица Мате Залки, 5. Об этом сообщили в городской администрации.

Отметим, что за минувшие сутки с городских улиц эвакуировали 27 автомобилей. Напомним, в среднем в сутки сотрудники ГИБДД отправляют на штрафстоянку до 30 машин. В основном забирают автомобили, оставленные в зоне действия знака «Парковка запрещена».

В минувшие сутки с городских лиц вывезли 899 кубометров снега и мусора, высыпали 26,8 тонны песчано-соляной смеси. В целом на уборке улиц работали 94 единицы техники, в том числе ночью 21 машина.

Сегодня утром на городские маршруты вышло 639 единиц общественного транспорта. Из них 34 трамвая, 20 троллейбусов, 585 автобусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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