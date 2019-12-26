2019-12-26T05:15:33+03:00
Общество

Молодого хабаровчанина похитили и требовали за него выкуп

Родственники пострадавшего обратились в полицию, вскоре парня нашли избитым, но живым
Александр ШТААЛЬ
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Молодого хабаровчанина похитили и требовали за него выкупМолодого хабаровчанина похитили и требовали за него выкупФото: Олег ЗОЛОТО
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В Хабаровске предъявили обвинение в похищении человека четырем горожанам. По версии следствия, фигуранты 1994, 1992, 1983 и 1981 годов рождения 3 декабря 2019 года похитили в Краснофлотском районе 21-летнего местного жителя. После этого они потребовали выкуп в 120 тысяч рублей. Потерпевший по телефону обратился к родственникам за деньгами, а те сообщили о произошедшем в полицию.

- По факту случившегося возбудили уголовное дело, создали усиленную следственно-оперативную группу. Среди специалистов были опытные следователи следственного управления, сотрудники уголовного розыска и управления по борьбе с организованной преступностью УМВД России по Хабаровскому краю, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Найти похищенного удалось 5 декабря. Все время, что он находился в «плену», злоумышленники избивали его, а в целях конспирации постоянно перебирались вместе с потерпевшим из одной квартиры в другую. Когда похищенного освободили, у него было сломано ребро, тело в ссадинах и кровоподтеках. В таком состоянии его доставили в больницу.

Похитителей задержали. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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