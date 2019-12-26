2019-12-26T03:03:31+03:00
Происшествия

Иномарка в Хабаровске наехала на пенсионерку и ребенка

Пострадала только пожилая женщина
Александр ШТААЛЬ
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Иномарка в Хабаровске наехала на пенсионерку и ребенкаИномарка в Хабаровске наехала на пенсионерку и ребенкаФото: УМВД России по городу Хабаровску
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В центре Хабаровске в минувшие сутки, 25 декабря, иномарка наехала на пожилую женщину с ребенком. Происшествие случилось днем. По предварительной информации, машиной Toyota Prius управляла водитель-женщина.

- Авто двигалось по улице Пушкина со стороны Амурского бульвара с правым поворотом на улицу Муравьева-Амурского в сторону улицы Гоголя. В районе дома №35 на улице Муравьева-Амурского случился наезд на пешеходов, которые переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора, - рассказал информированный источник.

У женщины 1938 года рождения врачи диагностировали закрытый перелом голени и закрытый перелом лодыжки. На момент происшествия водитель-женщина была трезва, стаж ее вождения восемь лет. Разбирательства по поводу инцидента продолжаются.

Автолюбителей города убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах. Помните, маленькая ошибка может стать причиной большой трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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