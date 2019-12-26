2019-12-26T04:35:58+03:00
Звезды

Школьники Хабаровского края на балу станцевали позабытые полонез и польку

На танцевальном паркете собралось почти 200 ребят
Ольга КИВА
Поделиться:
Школьники Хабаровского края на балу станцевали позабытые полонез и полькуШкольники Хабаровского края на балу станцевали позабытые полонез и полькуФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Изменить размер текста:

Школьники в Хабаровске собрались на кадетский бал. Это мероприятие проводят в городе уже в четвертый раз. Инициатором выступает средняя образовательная школа №3 Хабаровска, иначе называемая как Школа МЧС.

- Среди участников этого события ученики специализированных классов школ Хабаровска и Советской Гавани, поселка Эльбан Амурского района, Биробиджана Еврейской автономной области. Всего на танцевальном паркете собрались почти 200 ребят. Перед родителями и почетными гостями юные горожане исполнили позабытые польки, полонезы, различные вальсы и кадрили, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

На балу прошла торжественная церемония награждения самых достойных кадетов, отличившихся в прилежной учебе и участвовавших в различных проектах и мероприятиях. В завершении бала участники выбрали короля и королеву. Ими символично в знак дружбы и единства кадетского движения стали ребята из Биробиджана и поселка Эльбан. По выбору почетных гостей и организаторов бала небольшие призы и подарки достались также «Мисс очарование» и лучшей паре вечера.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ЕАО загорелся частный дом в поселке Николаевка
В глубинке Хабаровского края появились точки доступа Wi-Fi
«В психушке праздника больше, чем в Николаевске»: на севере Хабаровского края оценили оформление «казенного дома»
В Хабаровске празднично откроют ледовый городок на площади Ленина
Пациенты больницы в Амурске просят минздрав и губернатора Хабаровского края решить проблему
В Хабаровском крае нашли четыре трупа кабанов, болевших африканской чумой
Школьники Хабаровского края на балу станцевали позабытые полонез и польку
В Хабаровском крае больше молодежи протестировали на склонность к употреблению наркотиков
Кошку и четырех людей спасли из горящей квартиры в Комсомольске-на-Амуре
Иномарка в Хабаровске наехала на пенсионерку и ребенка
Молодого хабаровчанина похитили и требовали за него выкуп
Без горячей воды и отопления остался многоквартирник в Хабаровске
По Биробиджану в День Победы в 2020 году впервые пройдут войска
Погода в Хабаровске на 26 декабря 2019 года: днем до -18, без осадков
В Хабаровском крае установили первую партию пожарных извещателей
У автолюбителей в Хабаровске «пропадает» до 30 машин в день
У хабаровчанки украли шубу, которую она отказалась продавать
В Биробиджане провели утренник для детей-инвалидов
В Амурске Хабаровского края вандалы на камеру крушили новогоднее украшение
Сиротам в Хабаровском крае дадут деньги на покупку жилья
Россельхозбанк повысил удобство обслуживания предприятий, ведущих внешнеэкономическую деятельность