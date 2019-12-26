Школьники Хабаровского края на балу станцевали позабытые полонез и польку

СЕГОДНЯ 04:35 2019-12-26T04:35:58+03:00

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Школьники в Хабаровске собрались на кадетский бал. Это мероприятие проводят в городе уже в четвертый раз. Инициатором выступает средняя образовательная школа №3 Хабаровска, иначе называемая как Школа МЧС.

- Среди участников этого события ученики специализированных классов школ Хабаровска и Советской Гавани, поселка Эльбан Амурского района, Биробиджана Еврейской автономной области. Всего на танцевальном паркете собрались почти 200 ребят. Перед родителями и почетными гостями юные горожане исполнили позабытые польки, полонезы, различные вальсы и кадрили, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

На балу прошла торжественная церемония награждения самых достойных кадетов, отличившихся в прилежной учебе и участвовавших в различных проектах и мероприятиях. В завершении бала участники выбрали короля и королеву. Ими символично в знак дружбы и единства кадетского движения стали ребята из Биробиджана и поселка Эльбан. По выбору почетных гостей и организаторов бала небольшие призы и подарки достались также «Мисс очарование» и лучшей паре вечера.

ИСТОЧНИК KP.RU