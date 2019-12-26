СЕГОДНЯ 03:38 2019-12-26T05:13:17+03:00

Кошку и четырех людей спасли из горящей квартиры в Комсомольске-на-Амуре Фото: Николай ХИЖНЯК

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В Комсомольске-на-Амуре из горящей квартиры спасли кошку и четырех человек. Происшествие случилось вчера днем, 25 декабря. Возгорание произошло в коммунальной квартире кирпичного четырехэтажного дома по улице Орджоникидзе. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что из окна на четвертом этаже идет дым.

- Погорельцев эвакуировали из комнат квартиры по лестничным маршам. Незамедлительно пожарные расчеты приступили к тушению очага пожара. Пламя в итоге усмирить удалось, оно успело повредить лишь напольное покрытие. Площадь пожара составила один квадратный метр, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Пока сотрудники Госпожнадзора устанавливают причины возгорания и виновного в этом происшествии. Жителей города убедительно просят соблюдать правила пожарной безопасности в квартирах.

ИСТОЧНИК KP.RU