СЕГОДНЯ 04:07 2019-12-26T04:07:52+03:00

В Хабаровском крае больше молодежи протестировали на склонность к употреблению наркотиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Хабаровском крае подвели промежуточные итоги тестирования молодежи на склонность к употреблению наркотиков. Это мероприятие проводят в регионе с 2015 года. Среди участников школьники и студенты, которые в режиме онлайн отвечают на вопросы. Такой подход помогает сохранить анонимность и исключить человеческий фактор в обработке результатов.

- Для диагностики использовали Единую методику проведения социально-психологического тестирования, рекомендованная Министерством просвещения Российской Федерации. К слову, каждый год количество участников процедуры увеличивается, да и в образовательных организациях края заметно снизился процент отказа от участия в данном мероприятии, - рассказали в краевом министерстве образования.

Отметим, что в 2018 году в социально-психологическом тестировании приняли участие 367 образовательных организаций Хабаровского края и 51 тысяча 612 обучающихся, а в 2019 году – 375 организаций и 52 тысячи 645 обучающихся. По итогу проверки специалисты составили сводные отчеты о его проведении.

ИСТОЧНИК KP.RU