2019-12-26T04:07:52+03:00
Здоровье

В Хабаровском крае больше молодежи протестировали на склонность к употреблению наркотиков

В 2019 году к проверке присоединились 375 организаций, 52 тысячи 645 обучающихся
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Хабаровском крае больше молодежи протестировали на склонность к употреблению наркотиковВ Хабаровском крае больше молодежи протестировали на склонность к употреблению наркотиковФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае подвели промежуточные итоги тестирования молодежи на склонность к употреблению наркотиков. Это мероприятие проводят в регионе с 2015 года. Среди участников школьники и студенты, которые в режиме онлайн отвечают на вопросы. Такой подход помогает сохранить анонимность и исключить человеческий фактор в обработке результатов.

- Для диагностики использовали Единую методику проведения социально-психологического тестирования, рекомендованная Министерством просвещения Российской Федерации. К слову, каждый год количество участников процедуры увеличивается, да и в образовательных организациях края заметно снизился процент отказа от участия в данном мероприятии, - рассказали в краевом министерстве образования.

Отметим, что в 2018 году в социально-психологическом тестировании приняли участие 367 образовательных организаций Хабаровского края и 51 тысяча 612 обучающихся, а в 2019 году – 375 организаций и 52 тысячи 645 обучающихся. По итогу проверки специалисты составили сводные отчеты о его проведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ЕАО загорелся частный дом в поселке Николаевка
В глубинке Хабаровского края появились точки доступа Wi-Fi
«В психушке праздника больше, чем в Николаевске»: на севере Хабаровского края оценили оформление «казенного дома»
В Хабаровске празднично откроют ледовый городок на площади Ленина
Пациенты больницы в Амурске просят минздрав и губернатора Хабаровского края решить проблему
В Хабаровском крае нашли четыре трупа кабанов, болевших африканской чумой
Школьники Хабаровского края на балу станцевали позабытые полонез и польку
В Хабаровском крае больше молодежи протестировали на склонность к употреблению наркотиков
Кошку и четырех людей спасли из горящей квартиры в Комсомольске-на-Амуре
Иномарка в Хабаровске наехала на пенсионерку и ребенка
Молодого хабаровчанина похитили и требовали за него выкуп
Без горячей воды и отопления остался многоквартирник в Хабаровске
По Биробиджану в День Победы в 2020 году впервые пройдут войска
Погода в Хабаровске на 26 декабря 2019 года: днем до -18, без осадков
В Хабаровском крае установили первую партию пожарных извещателей
У автолюбителей в Хабаровске «пропадает» до 30 машин в день
У хабаровчанки украли шубу, которую она отказалась продавать
В Биробиджане провели утренник для детей-инвалидов
В Амурске Хабаровского края вандалы на камеру крушили новогоднее украшение
Сиротам в Хабаровском крае дадут деньги на покупку жилья
Россельхозбанк повысил удобство обслуживания предприятий, ведущих внешнеэкономическую деятельность