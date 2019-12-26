Пациенты больницы в Амурске просят минздрав и губернатора Хабаровского края решить проблему

СЕГОДНЯ 05:16 2019-12-26T05:16:55+03:00

Людям не понятно, почему вешают объявление «Талоны закончились» и как тогда попасть к специалисту

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В аккаунте города Амурск Хабаровского края появился пост об объявлениях во взрослой поликлинике. Суть сообщений сводилась к тому, что к лору и окулисту талонов нет. Посетители недоумевали, ну хорошо, нет их, а какое решение проблемы тогда могут предложить? Вопрос этот автор публикации переадресовал прямо в сообщении в минздрав Хабаровского края и лично Сергею Фургалу. Также он отметил, когда стали фотографировать регистратуру, сотрудники стали объявления снимать.

Пост, по сути, выразил боль многих местных жителей. В комментариях встречаются выражения вроде:

- А что вы хотели? На все население один лор и два окулиста, один невролог, специалистов не хватает, молодых специалистов сюда не заманишь, никто не хочет ехать в глубинку.

- Печально это все. И проблема намного дальше кабинета главного врача.

- А платный прием есть к любому специалисту! И где справедливость????

ИСТОЧНИК KP.RU