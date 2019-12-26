СЕГОДНЯ 05:56 2019-12-26T05:56:40+03:00

«В психушке праздника больше, чем в Николаевске»: на севере Хабаровского края оценили оформление «казенного дома» Фото: Социальные сети

Между тем, для горожан соорудили отличный новогодний городок со светящимся снеговиком и Снегурочкой

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Автолюбители проезжая мимо психинтерната на окраине Николаевска-на-Амуре констатировали одну странность. Автор ролика подчеркнул: «В психушке праздника больше, чем, в городе». Глядя на украшенное здание казенного учреждения и правда хочется верить, что Новый год уже совсем рядом. К слову, пользователи соцсети из числа местных жителей отметили, что в интернате каждый год особенно стараются создать праздничное настроение.

В городе накануне прошло открытие зимнего городкаФото: Социальные сети

Одни комментаторы хвалили руководство психинтерната, другие сожалели, что учреждение находится на окраине. Однако отметим, что в городе накануне прошло открытие зимнего городка. Организаторы постарались на славу, сделали светящегося снеговика, желающие могут посидеть в санях Деда Мороза, полюбоваться красивой елкой, сфотографироваться на фоне сверкающей Снегурочки, в общем провести время с удовольствием.

nikolaevskonamur В психушке праздника больше, чем в Николаевске : на севере Хабаровского края оценили оформление казенного дома

ИСТОЧНИК KP.RU