«В психушке праздника больше, чем в Николаевске»: на севере Хабаровского края оценили оформление «казенного дома»
Автолюбители проезжая мимо психинтерната на окраине Николаевска-на-Амуре констатировали одну странность. Автор ролика подчеркнул: «В психушке праздника больше, чем, в городе». Глядя на украшенное здание казенного учреждения и правда хочется верить, что Новый год уже совсем рядом. К слову, пользователи соцсети из числа местных жителей отметили, что в интернате каждый год особенно стараются создать праздничное настроение.
В городе накануне прошло открытие зимнего городкаФото: Социальные сети
Одни комментаторы хвалили руководство психинтерната, другие сожалели, что учреждение находится на окраине. Однако отметим, что в городе накануне прошло открытие зимнего городка. Организаторы постарались на славу, сделали светящегося снеговика, желающие могут посидеть в санях Деда Мороза, полюбоваться красивой елкой, сфотографироваться на фоне сверкающей Снегурочки, в общем провести время с удовольствием.
ИСТОЧНИК KP.RU