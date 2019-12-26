СЕГОДНЯ 06:39 2019-12-26T06:39:34+03:00

В ЕАО загорелся частный дом в поселке Николаевка Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Изменить размер текста: A A

В поселке Николаевка Смидовичского района загорелся частный дом. Соседи увидели, как из окон постройки валит дым, и вызвали пожарных. Огнеборцы приехали по вызову на улицу Лермонтова.

- Пожарные быстро ликвидировали возгорание, не допустив распространение пламени по всему дому. Огонь успел уничтожить диван и кресло, повредить стену и четыре квадратных метра потолка, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

На сегодняшний день сотрудники пожарной инспекции выясняют причины произошедшего. Жителей области убедительно просят соблюдать правила пожарной безопасности. Помните, нарушения могут стать причиной большой трагедии. Берегите себя и своих близких. В экстренных случаях, пожалуйста, звоните по телефонам «101» или«112». Единый телефон доверия (42622) 23-999.

ИСТОЧНИК KP.RU