2019-12-26T06:39:34+03:00
Общество

В ЕАО загорелся частный дом в поселке Николаевка

Пламя уничтожило диван и кресло, пострадала стена и частично потолок
Александр ШТААЛЬ
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В ЕАО загорелся частный дом в поселке НиколаевкаВ ЕАО загорелся частный дом в поселке НиколаевкаФото: ГУ МЧС России по ЕАО
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В поселке Николаевка Смидовичского района загорелся частный дом. Соседи увидели, как из окон постройки валит дым, и вызвали пожарных. Огнеборцы приехали по вызову на улицу Лермонтова.

- Пожарные быстро ликвидировали возгорание, не допустив распространение пламени по всему дому. Огонь успел уничтожить диван и кресло, повредить стену и четыре квадратных метра потолка, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

На сегодняшний день сотрудники пожарной инспекции выясняют причины произошедшего. Жителей области убедительно просят соблюдать правила пожарной безопасности. Помните, нарушения могут стать причиной большой трагедии. Берегите себя и своих близких. В экстренных случаях, пожалуйста, звоните по телефонам «101» или«112». Единый телефон доверия (42622) 23-999.

ИСТОЧНИК KP.RU

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