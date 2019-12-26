В Комсомольске запустят новое высокотехнологичное производство

СЕГОДНЯ 07:07 2019-12-26T07:23:30+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре собираются запустить новое высокотехнологичное производство. Оно заключается в изготовлении систем гарантированного запуска двигателей внутреннего сгорания Titan Engine Start и суперконденсаторных накопителей общепромышленного назначения.

Реализовать задумку собираются в рамках ТОР «Комсомольск». Ее стоимость оценивают в сумму 200 миллионов рублей. Деньги направят на расширение существующего серийного производства и разработку новых инновационных продуктов. За счет этих средств хотят также развить бизнес на Дальнем Востоке - открыть Дальневосточный инжиниринговый производственный центр в индустриальном парке «Парус».

- Прямое и самое короткое сообщение с портом «Ванино» позволяет использовать дальневосточный филиал в качестве логистического хаба для поставок комплектующих из Южной Кореи и Китая. Кроме того, среди условий работы на ТОР есть налоговые льготы. Речь идет о нулевой ставке по налогу на прибыль в первые пять лет, сниженной ставке по страховым взносам до 7,6 процента, - отметил Владимир Ворожейкин, генеральный директор компании.

ИСТОЧНИК KP.RU