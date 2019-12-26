СЕГОДНЯ 07:33 2019-12-26T11:19:31+03:00

В Хабаровске два пассажира и две машины пострадали из-за ошибки водителя Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

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В Хабаровске вчера, 25 декабря, в аварии с двумя машинами пострадали два пассажира. По предварительной информации, машина Toyota Vitz двигалась по улице Дзержинского в сторону улицы Муравьева-Амурского. На перекрестке с Амурским бульваром водитель проехал на красный свет и врезался в автомобиль BMW Х5, который ехал по бульвару в сторону улицы Волочаевской.

Как сообщили в краевом ГИБДД, в результате аварии медицинская помощь понадобилась двум пассажирам автомобиля Toyota Vitz. Среди них женщина и семилетний ребенок. На момент происшествия оба водителя были трезвы. В отношении водителя Toyota Vitz составили административный протокол.

Автолюбителей города убедительно просят быть предельно внимательными при управлении автомобилями. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, выполняйте требования дорожных знаков, разметки, сигналов светофоров.

ИСТОЧНИК KP.RU