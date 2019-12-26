В Хабаровском крае продолжают собирать деньги на памятник Геннадию Невельскому
В Хабаровском крае продолжают собирать деньги на памятник первопроходцу Геннадию Невельскому. Пожертвования принимают от организаций различных форм собственности, предпринимателей и просто неравнодушных граждан. Напомним, имя дальневосточного первопроходца уже присвоили Хабаровскому аэропорту.
Единственный в Хабаровске памятник Геннадию Невельскому до 1996 года стоял за Дальневосточным художественным музеем. Монумент, отлитый из бетона хабаровским скульптором Леонидом Бобровниковым, был установлен в 1951 году, но в 90-е его разрушили вандалы.
- Деньги на новый памятник собирает Хабаровское краевое отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. К слову, сооружать монумент будут по эскизу народного художника из Москвы Салавата Щербакова. В конкурсе проектов участвовали 12 авторов из разных регионов страны, - рассказали в пресс-службе правительства края.
За два года инициативная группа смогла собрать около двух миллионов рублей. Деньги уже потратили на изыскательские работы и организацию конкурса. Нужно собрать еще 11 миллионов рублей. Реквизиты для перечисления пожертвований:
Наименование получателя: ВООПИиК (указывать сокращённое наименование)
ИНН/КПП 2721023079/272101001
Р/счет - 40703810008010000009
Региобанк – филиал Дальневосточный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Хабаровск
К/счет - 30101810508130000997
БИК 040813997
Целевое назначение: на сооружение памятника адмиралу Г.И. Невельскому
Перечислить пожертвования можно путем отправки смс-сообщения на короткий номер 3116 с кодовым словом marshal. После этого отправителю приходит СМС с кодом подтверждения. Данная услуга предоставляется бесплатно на всей территории страны.
ИСТОЧНИК KP.RU