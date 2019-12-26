В Хабаровском крае продолжают собирать деньги на памятник Геннадию Невельскому

СЕГОДНЯ 08:49 2019-12-26T11:17:01+03:00

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В Хабаровском крае продолжают собирать деньги на памятник первопроходцу Геннадию Невельскому. Пожертвования принимают от организаций различных форм собственности, предпринимателей и просто неравнодушных граждан. Напомним, имя дальневосточного первопроходца уже присвоили Хабаровскому аэропорту.

Единственный в Хабаровске памятник Геннадию Невельскому до 1996 года стоял за Дальневосточным художественным музеем. Монумент, отлитый из бетона хабаровским скульптором Леонидом Бобровниковым, был установлен в 1951 году, но в 90-е его разрушили вандалы.

- Деньги на новый памятник собирает Хабаровское краевое отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. К слову, сооружать монумент будут по эскизу народного художника из Москвы Салавата Щербакова. В конкурсе проектов участвовали 12 авторов из разных регионов страны, - рассказали в пресс-службе правительства края.

За два года инициативная группа смогла собрать около двух миллионов рублей. Деньги уже потратили на изыскательские работы и организацию конкурса. Нужно собрать еще 11 миллионов рублей. Реквизиты для перечисления пожертвований:

Наименование получателя: ВООПИиК (указывать сокращённое наименование)

ИНН/КПП 2721023079/272101001

Р/счет - 40703810008010000009

Региобанк – филиал Дальневосточный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Хабаровск

К/счет - 30101810508130000997

БИК 040813997

Целевое назначение: на сооружение памятника адмиралу Г.И. Невельскому

Перечислить пожертвования можно путем отправки смс-сообщения на короткий номер 3116 с кодовым словом marshal. После этого отправителю приходит СМС с кодом подтверждения. Данная услуга предоставляется бесплатно на всей территории страны.

ИСТОЧНИК KP.RU