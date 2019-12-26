В Хабаровской семинарии для мирян организовали спецкурсы

СЕГОДНЯ 09:59 2019-12-26T11:14:20+03:00

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Для мирян в Хабаровской семинарии организуют спецкурсы, на которые приглашают всех желающих. Обучение начнется в 2020 году, документы от потенциальных слушателей принимают уже сейчас. Приемная комиссия работает 27 декабря с 17:00 до 19:00 и 28 декабря с 14:00 до 16:00.

- В пакете документов должны быть копия паспорта, копия флюорографии, фотография 3х4 сантиметра и заполненная анкета учащегося. Последнюю заполняют на месте. По окончании обучения выдают сертификат, - прокомментировали в пресс-службе Хабаровской епархии.

Среди направлений обучения «История Византии», «Новый Завет», «Православное богослужение. Литургия», «Школа ораторского искусства для подростков», «Основы счастливой семьи», «Основы Православной веры», «Церковнославянская грамота», «Риторика и красноречие», «Техники постановки голоса» и «Школа друзей «Колокола»». Телефон факультета: 32-71-62 (с 14:00 до 19:00).

ИСТОЧНИК KP.RU