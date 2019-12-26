Спецпредставитель правительства КНР осмотрел индустриальный парк «Авангард» в Хабаровске

СЕГОДНЯ 10:26 2019-12-26T11:13:12+03:00

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В Хабаровск с деловым визитом прибыла делегация из КНР, которую возглавил спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии, господин Ли Хуэй. В рамках уже состоявшейся встречи с руководством правительства края стороны обсудили развитие двусторонних связей в экономике и социальной сфере.

Для начала собеседники договорились в ближайшие два года работать под знаком российско-китайского сотрудничества в научно-технической и инновационной сферах. Для этого уже разрабатывают дорожные карты по развитию этих направлений.

- Мы планируем включить мероприятия в сфере мобильных информационных систем, IT-технологий, ряда других направлений. Китайские компании готовы реализовывать совместные проекты на Дальнем Востоке, в первую очередь речь идет о территориях опережающего развития, - отметил Ли Хуэй.

Спецпредставитель правительства КНР уже побывал в индустриальном парке «Авангард», где работают 14 резидентов. Он отметил большой потенциал этой площадки.

- Потенциал для развития отношений высок. И мы готовы выстраивать дальнейший диалог в этом направлении, - отметил в свою очередь Владимир Хлапов, первый заместитель председателя правительства края – руководитель аппарата губернатора и правительства края.

В рамках деловой поездки делегаты намерены встретиться с депутатским корпусом, посетить туристические объекты, брифинг для СМИ и общественности.

ИСТОЧНИК KP.RU