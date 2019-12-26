СЕГОДНЯ 11:15 2019-12-26T11:15:38+03:00

Владимир Путин назначил нового заместителя в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО Фото: ДВСУТ СК РФ

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Владимир Путин указом № 617 от 25 декабря 2019 года провел небольшие кадровые перестановки в некоторых федеральных государственных органах. Согласно документу полковник юстиции Столбин Константина Владимировича назначен первым заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Для справки

Константин Владимирович Столбин родился в 1962 году в городе Хабаровске. Окончил Хабаровскую государственную академию экономики и права в 1997 году, специальность «юриспруденция». Он работал помощником прокурора, следователем Хабаровской транспортной прокуратуры в период с 1994 по 1996 годы, старшим следователем, следователем по особо важным делам Дальневосточной транспортной прокуратуры в период с 1996 по 2001 годы.

Поднимаясь по карьерной лестнице, он также трудился в должности следователя по особо важным делам прокуратуры Хабаровского края, заместителя прокурора Краснофлотского района, заместителя прокурора Центрального района города Хабаровска. Бал заместителем прокурора района, прокурором Томаринского района прокуратуры Сахалинской области, руководителем отделения криминалистики, старшим прокурором-криминалистом отдела криминалистики Дальневосточного следственного управления на транспорте.

В 2012 году его назначили на должность первого заместителя руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте, 25 декабря Константин Владимирович перевели на должность первого заместителя руководителя СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

ИСТОЧНИК KP.RU