Мэр Хабаровска ответил отрицательно на просьбу жителей Красной речки об автобусном сообщении

СЕГОДНЯ 12:19 2019-12-26T12:29:23+03:00

Градоначальник объяснил, что пока нет качественных дорог, по которым можно было бы осуществлять пассажирские перевозки

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Жители Красной речки обратились к мэру Хабаровска с просьбой организовать автобусное сообщение. Им приходится рисковать своими жизнями, пробираясь по железнодорожным путям к остановкам. К слову, в этом микрорайоне проживают больше двух с половиной тысяч человек, из них 750 – это дети.

- Отметим, что за последние пять лет в этом месте два человека попали под поезд и получили травмы. Чтобы избежать травматизма на железной дороге, 25 декабря открыли пешеходный переход через пути, оснастили его светофором, скорректировали расписание грузовых поездов. Однако этого недостаточно, - говорится в сообщении из аккаунта Сергея Кравчука, мэра Хабаровска.

Местные жители попросили организовать автобусное движение до станции. Пока мэр вынужден отрицательно ответить. Он объясняет это тем, что в районе нет качественных дорог, по которым могли бы ездить автобусы. К тому же нужно реконструировать имеющиеся грунтовки. Этот вопрос собираются решить с правительством Хабаровского края.

ИСТОЧНИК KP.RU