СЕГОДНЯ 01:08 2019-12-27T01:08:24+03:00

Погода в Хабаровске на 27 декабря 2019 года: днем до -19, без осадков Фото: Александр ЛАГУТЕЕВ

Погода в Хабаровском крае по прежнему продолжает морозить

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В Биробиджане без осадков. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Ночью -29-31. Днем -17-19.

До 31 декабря 2019 года на всей территории Хабаровского края сохранится низкий температурный фон.

В Хабаровске без существенных осадков, температура ночью от -28 до -30, днем от -19 до -21, ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 27 декабря опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

В Бикине без осадков. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Ночью -29-31. Днем -16-18.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Ночью -26-28. Днем -13-15.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер южный 2-7 метров в секунду. Ночью -37-39. Днем -23-25.

В Чегдомыне без осадков. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Ночью -39-41. Днем -28-30.

В Николаевске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Ночью -31-33. Днем -20-22.

В Охотске без существенных осадков. Ветер северный 12-17 метров в секунду. Ночью -26-28. Днем -16-18.

ИСТОЧНИК KP.RU