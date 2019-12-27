В Биробиджане 31 декабря на площади имени Ленина пройдет новогоднее представление

СЕГОДНЯ 01:38 2019-12-27T04:35:10+03:00

В этом году на центральной площади установили 25-метровую елку и деревянные горки, оборудовали фотозону, залили каток

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Жителей и гостей Биробиджана всех возрастов приглашают на новогоднее представление. Оно пройдет 31 декабря на площади имени Ленина. Начало в 21:00. Для участников гуляний подготовили праздничную развлекательную программу. В этом году жителей города ждет сюрприз.

- Традиционно встреча Нового года проходила в городском парке культуры и отдыха, – говорит мэр Биробиджана Александр Головатый. – В этом году вместе с врио губернатора ЕАО Ростиславом Гольдштейном решили устроить праздник на площади имени Ленина. В общем-то, здесь раньше и проводили массовые гулянья.

Напомним, в этом году на центральной площади города установили 25-метровую искусственную елку. За этот вариант проголосовало большинство горожан. Также для праздника обустроили две деревянные горки и фотозону, залили каток. В завершение основной программы запустят фейерверк. Те, кто замерзнет, смогут погреться в автобусе, который будет стоять рядом с площадью, начиная с 20:00.

ИСТОЧНИК KP.RU