Индустриальный район Хабаровска лидирует по количеству новогодних елок во дворах

СЕГОДНЯ 02:14 2019-12-27T02:14:01+03:00

Всего в краевой столице во дворах нарядили 85 хвойных

Изменить размер текста: A A

Жители Хабаровска заканчивают подготовку к Новому году. На сегодняшний день во дворах домов краевой столицы в общей сложности нарядили 85 хвойных деревьев. В лидерах по количеству елок Индустриальный район, где новогодних елок насчитали 30 штук.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, в Железнодорожном и Кировском районах по 22 дерева, в Краснофлотском – 17, в Центральном – 16. По данным городского управления ЖКХ, зимние городки обустроили на 163 придомовых территориях, на территориях появились горки, ледовые и снежные фигуры. Также украсили фасады и подъезды многоквартирных домов.

Напомним, в Хабаровске проводят конкурс на «Лучший зимний двор, лучший новогодний фасад». Среди претендентов на победу более 30 участников от каждого района.

Отметим также, что над оформлением города трудились и комитеты по управлению районами. В зимние каникулы будут работать 14 зимних городков.

ИСТОЧНИК KP.RU