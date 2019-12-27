В «Школе молодой семьи» в Хабаровске проведут новые семинары

СЕГОДНЯ 02:54 2019-12-27T04:32:41+03:00

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В Хабаровске продолжает работу «Школа молодой семьи». К участию приглашают семейные пары, которые ожидают пополнения. Первое занятие в 2020 году состоится 15 января.

В рамках школы организуют семинары, на которых будущие родители узнают больше о здоровье ребенка с первых дней его жизни. На занятиях рассказывают о роли микросоциума, который его окружает, разбирают часто встречающиеся ошибки молодых мам и пап.

- Среди специалистов, которые готовы проконсультировать родителей, представители медицинских вузов города. Они помогут разобраться в вопросах, связанных с беременностью, родами и последующим уходом за младенцем, дадут современную информацию о развитии ребенка первого года жизни и многое, многое другое, - рассказали в городском управлении здравоохранения Хабаровска.

Участников ждут с 18:30 до 19:30 по адресу: Хабаровск, улица Ленинградская, 30, Хабаровский городской ресурсный центр, 2-й этаж, актовый зал. Телефон для справок: 40-90-69 и 40-90-62.

ИСТОЧНИК KP.RU