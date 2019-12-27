Ледяная «Любовь» стала лучшим изваянием на конкурсе «Амурский хрусталь-2019» в Хабаровске

СЕГОДНЯ 03:49 2019-12-27T03:49:44+03:00

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В Хабаровске подвели итоги конкурса ледовых скульптур «Амурский хрусталь-2019». Лучшим изваянием стала композиция «Любовь», главные герои которой Арлекин и Коломбина, потерявшие головы от чувств друг к другу.

- Всего в ледовых баталиях участвовали девять команд. В этом году все участники получили денежные премии, а самый пухлый конверт достался Владимиру Антонову и Евгению Кузнецову, хабаровским скульпторам. К слову, они уже не первый раз завоевывают призовые места в муниципальном конкурсе, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

На втором месте по количеству баллов авторы работы «Мы выбираем мир». Идея их композиции родилась после прочтения книги о советских летчицах-бомбардировщицах, которых называли «ночными ведьмами». Скульптура – это самолет, который сбрасывает на город голубей, символизирующих мир. На третьем месте работа «Мне кажется порою, что солдаты…». Композиции находятся на центральной аллее «Динамо».

ИСТОЧНИК KP.RU