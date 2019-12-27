СЕГОДНЯ 05:57 2019-12-27T05:57:18+03:00

В Хабаровском крае построят комплекс для перевалки газа из Восточной Сибири в страны Азии Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Хабаровском крае построят терминал, с помощью которого обеспечат перевалку сжиженных углеводородных газов из Восточной Сибири и Дальнего Востока в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В частности речь идет о транспортировке пропана, бутана, смесь пропан-бутана. Проект реализует резидент свободного порта в Хабаровском крае.

- На сегодняшний день уже заключили соглашение между АО «Корпорация развития Дальнего Востока» и ООО «Компания Ремсталь». Строительство терминала оценивают в 7,6 миллиардов рублей. Находиться комплекс будет на территории свободного порта в Советско-Гаванском районе Хабаровского края. На новом предприятии создадут 211 рабочих мест, - прокомментировали в пресс-службе Минвостокразвития.

Отметим также, что в рамках проекта планируют штат работников формировать из выпускников региональных профтехучилищ и колледжей. В связи с этим проработают вопрос собственного профессионального обучения и переподготовки кадров.

ИСТОЧНИК KP.RU