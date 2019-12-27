Начальником полиции УМВД России по Хабаровскому краю стал Андрей Вырвич

СЕГОДНЯ 06:38 2019-12-27T08:28:40+03:00

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Накануне стало известно о новом назначении в рядах полиции. Нового начальника представил врио начальника УМВД России по Хабаровскому краю полковник юстиции Сергей Омельченко. Заместителем начальника – начальником полиции УМВД России по Хабаровскому краю стал полковник полиции Андрей Владимирович Вырвич. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Для справки

Андрей Владимирович Вырвич родился 31 мая 1972 года в городе Анжеро-Судженск Кемеровской области. Окончил Сибирский автомобильно-дорожный институт в 1994 году, на службу в органы внутренних дел поступил в 1994 году. Начинал в должности оперуполномоченного отделения по экономическим преступлениям УВД Ишима и Ишимского района Тюменской области.

Три года спустя Андрей Владимирович стал старшим оперуполномоченным отделения по экономическим преступлениям УВД Ишима и Ишимского района Тюменской области. А еще через три года принял должность начальника отделения по борьбе с экономическими преступлениями УВД Ишима и Ишимского района Тюменской области.

После окончания в 2004 году Академии МВД России стал занимать руководящие должности. В 2004 году был первым заместителем начальника управления – начальника криминальной милиции УВД Ишима и Ишимского района Тюменской области, через четыре года - начальником криминальной милиции ГУВД по Тюменской области. Дальше он занимал должности начальника управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД по Тюменской области, начальника управления организации оперативно-розыскной деятельности УМВД России по Тюменской области и начальника управления уголовного розыска УМВД России по Тюменской области. С 2013 году работал заместителем начальника полиции (по оперативной работе) УМВД России по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU