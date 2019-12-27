2019-12-27T06:21:17+03:00
Дом. Семья

«С майной замерзнут и лебеди»: в Хабаровском крае птицам срочно нужна помощь людей

Пернатые пока плавают в районе дамбы порта «Ванино»
Ольга КИВА
Поделиться:
«С майной замерзнут и лебеди»: в Хабаровском крае птицам срочно нужна помощь людей«С майной замерзнут и лебеди»: в Хабаровском крае птицам срочно нужна помощь людейФото: Социальные сети
Изменить размер текста:

В социальной сети накануне появилось видео с участием лебедей, которые плавают в районе дамбы порта «Ванино». У пернатых пока еще есть возможность быть спасенными, но это, видимо, будет зависеть только от людей. Майна – не замерзшее место - постепенно замерзает. Автор ролика утверждает, что с этой самой майной замерзнут и лебеди, а потом добавляет: «Никому до этого дела нет».

Судя по видеозаписи, пока на воде были замечены три лебедя, которые пытаются заныривать под воду, скорее всего, в поисках пищи. Им пока предоставлен небольшой участок акватории, который с наступление холодов может замерзнуть окончательно. Однако сами птицы ведут себя спокойно и по всей видимости не собираются покидать свой небольшой водоем.

..

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хабаровском крае построят комплекс для перевалки газа из Восточной Сибири в страны Азии
«С майной замерзнут и лебеди»: в Хабаровском крае птицам срочно нужна помощь людей
Россельхозбанк внедрил электронную подпись для физических лиц в интернет-банке и мобильном банке
В Хабаровском крае помогли 60-ти бездомным восстановить документы
В Хабаровском крае осудили дельца, обогатившегося на особенностях банкоматов
Ледяная «Любовь» стала лучшим изваянием на конкурсе «Амурский хрусталь-2019» в Хабаровске
В Хабаровском крае торговцев снюсом привлекут к уголовной ответственности
В «Школе молодой семьи» в Хабаровске проведут новые семинары
Индустриальный район Хабаровска лидирует по количеству новогодних елок во дворах
В Биробиджане 31 декабря на площади имени Ленина пройдет новогоднее представление
Погода в Хабаровске на 27 декабря 2019 года: днем до -19, без осадков
Мэр Хабаровска ответил отрицательно на просьбу жителей Красной речки об автобусном сообщении
Владимир Путин назначил нового заместителя в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО
Дед Мороз и Снегурочка из ГИБДД навестили сбитую на «зебре» девочку в Хабаровске
Спецпредставитель правительства КНР осмотрел индустриальный парк «Авангард» в Хабаровске
В Хабаровской семинарии для мирян организовали спецкурсы
После пожара в частном доме в Хабаровске нашли бездыханное тело
В Хабаровском крае продолжают собирать деньги на памятник Геннадию Невельскому
«На деньгах порча»: у пенсионерки в Хабаровске выманили сбережения под видом очищения
В Хабаровске два пассажира и две машины пострадали из-за ошибки водителя
В Комсомольске запустят новое высокотехнологичное производство
В ЕАО загорелся частный дом в поселке Николаевка