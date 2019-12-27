«С майной замерзнут и лебеди»: в Хабаровском крае птицам срочно нужна помощь людей
В социальной сети накануне появилось видео с участием лебедей, которые плавают в районе дамбы порта «Ванино». У пернатых пока еще есть возможность быть спасенными, но это, видимо, будет зависеть только от людей. Майна – не замерзшее место - постепенно замерзает. Автор ролика утверждает, что с этой самой майной замерзнут и лебеди, а потом добавляет: «Никому до этого дела нет».
Судя по видеозаписи, пока на воде были замечены три лебедя, которые пытаются заныривать под воду, скорее всего, в поисках пищи. Им пока предоставлен небольшой участок акватории, который с наступление холодов может замерзнуть окончательно. Однако сами птицы ведут себя спокойно и по всей видимости не собираются покидать свой небольшой водоем.
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ИСТОЧНИК KP.RU