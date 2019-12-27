2019-12-27T06:19:47+03:00
Общество

Россельхозбанк внедрил электронную подпись для физических лиц в интернет-банке и мобильном банке

Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» — один из крупнейших банков в России
Петр САМСОНОВ
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Россельхозбанк внедрил электронную подпись для физических лиц в Интернет-банке и мобильном банкеРоссельхозбанк внедрил электронную подпись для физических лиц в Интернет-банке и мобильном банке
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Россельхозбанк запустил использование электронной подписи для физических лиц в системе ДБО с помощью смартфона. Проект реализован на платформе PayControl, разработанной российской компанией SafeTech - резидентом IT-кластера Фонда «Сколково». Клиенты банка получили возможность при использовании интернет-банка и мобильного банка безопасно подтверждать свои транзакции одним движением по экрану мобильного устройства.

Внедрение в интернет-банке и мобильном банке технологии электронной подписи финансовых транзакций на мобильном устройстве позволили Россельхозбанку повысить скорость и удобство подтверждения операций клиентами, повысить защищенность операций.

Россельхозбанк уделяет повышенное внимание надежности и безопасности своих дистанционных сервисов, обеспечению их высокой доступности, качества и удобства использования. Ключевое преимущество решения PayControl по сравнению с традиционными способами подтверждения платежей, например, одноразовым паролем в SMS-сообщении, состоит в том, что код подтверждения операции формируется непосредственно на мобильном устройстве клиента, и его перехват мошенниками не приведет к краже средств со счета. Ещё одним преимуществом решения является также возможность подтверждения транзакций как в онлайн-, так и в офлайн-режиме. Таким образом, для подтверждения операций наличие доступа к сети интернет со смартфона в момент проведения операций не требуется.

- Активное развитие сервисов и создание новой системы дистанционного банковского обслуживания физических лиц является одним из значимых факторов цифровой трансформации процессов Россельхозбанка. Такие проекты, как внедрение электронной подписи для обслуживания физических лиц, обеспечивают нам необходимые условия создания самых современных онлайн сервисов и маркетплейсов, - отметила Ирина Жачкина, первый заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк».

- Проект внедрения платформы PayControl в Россельхозбанке стал по-настоящему уникальным. Это первый в России проект для защиты ДБО физических лиц такого масштаба и сложности. Снижение форда, в первую очередь основанного на социальной инженерии – это неотъемлемый результат проекта. Наша задача, совместно с Россельхозбанком – защитить клиента и его деньги, чтобы он, работая в дистанционных каналах, чувствовал себя в безопасности, - подчеркнула Дарья Верестникова, коммерческий директор SafeTech.

Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» — один из крупнейших банков в России. Созданный в 2000 году в целях развития национальной кредитно-финансовой системы агропромышленного сектора и сельских территорий Российской Федерации, сегодня это универсальный коммерческий банк, предоставляющий все виды банковских услуг и занимающий лидирующие позиции в финансировании агропромышленного комплекса России.

SafeTech (СэйфТек) — российский разработчик инновационных решений для защиты систем дистанционного банкинга и электронного документооборота. Широкий спектр предлагаемых средств аутентификации и подтверждения транзакций позволяет решать задачи по повышению безопасности в системах ДБО как юридических, так и физических лиц. Решения компании поддерживаются ведущими российскими системами мобильного и интернет-банкинга. В настоящее время решения компании SafeTech используют клиенты более 60 российских банков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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