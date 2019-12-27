В Комсомольске осудили икорного перекупщика

СЕГОДНЯ 06:55 2019-12-27T08:27:10+03:00

Мужчина приобретал товар у браконьеров, чтобы отправить его на запад России

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В Комсомольске-на-Амуре перед судом предстал 45-летний мужчина, которого обвиняли в экологическом преступлении. Его преступление разбирали в рамках уголовной статьи «Незаконный оборот особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу России».

- Из материалов дела следует, что осужденный был участником организованной преступной группы. Единомышленники скупали у браконьеров в Ульчском районе икру и рыбу осетровых видов, которые позже хотели отправить на запад страны с целью перепродать. У злоумышленников изъяли в общей сложности 400 килограммов черной икры и 900 килограммов рыбы, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Суд назначил мужчине в качестве наказания условное лишение свободы на срок до трех с половиной лет. Также фигуранту придется заплатить штраф в сумме 150 тысяч рублей. Отметим, что уголовные дела в отношении еще двух участников преступной группы в настоящее время рассматривают в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU