В Биробиджане проверили, в каких условиях встречают Новый год дети из неблагополучных семей

СЕГОДНЯ 07:26 2019-12-27T08:26:00+03:00

Гостей в погонах не остановили злые собаки, скользкие крутые склоны и порой совсем не гостеприимные хозяева жилья

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В Биробиджане сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних провели рейд. Целью этого мероприятия было проверить, в каких условиях встречают Новый год дети из неблагополучных семей. Правоохранители в том числе обращали внимание на то, трезвы ли их родители, бабушки и дедушки.

- Злые собаки, скользкие крутые склоны, порой не совсем гостеприимные хозяева жилья – ничто не могло остановить сотрудников надзорных органов и муниципальных служащих. Отправляясь в гости, они взяли с собой еще и пригласительные на встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой. Архиерейская елка пройдет в городском Дворце культуры, - рассказала Наталья Петрушкова, заместитель главы мэрии Биробиджана по социальным вопросам, образованию и культуре, председатель КДН.

Отметим также, что неблагополучных семей, требующих повышенного внимания со стороны КДН, к сожалению, меньше в Биробиджане не становится. Одни семьи снимают с учета, другие приходят им на смену. Огорчает тот факт, что дети из таких семей, становясь родителями, к сожалению, повторяют судьбу своих мам и пап.

ИСТОЧНИК KP.RU