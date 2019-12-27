Несовершеннолетних из СИЗО в Хабаровске поздравили с Новым годом и Рождеством

СЕГОДНЯ 08:58 2019-12-27T09:45:42+03:00

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Несовершеннолетних из СИЗО-1 в Хабаровске поздравили с Новым годом и Рождеством. В гости к подросткам в преддверии праздников пришли председатель Хабаровского краевого отделения «Российский Красный Крест» Виктория Макарчук, председатель Общественного совета при УФСИН Александр Богатов, помощник начальника УФСИН по соблюдению прав человека в УИС Дмитрий Костырко и помощник начальника УФСИН по организации работы с верующими протоиерей Александр Волошин.

- На сегодняшний день в СИЗО-1 находятся около 10 подростков. Их подозревают или обвиняют в совершении тяжких преступлений. Однако деяния их - это результат нахождения в определенной среде, созданной взрослыми. Они все еще дети, которым тоже хочется почувствовать радость от наступающих праздников и получить свой подарок, - сказала Виктория Макарчук, член Общественного совета при УФСИН России по Хабаровскому краю.

Гости не просто вручили подарки несовершеннолетним, но и поговорили с каждым из них. Сказали слова поддержки и назидания, постарались направить каждого на путь исправления. Помощник начальника УФСИН по организации работы с верующими протоиерей Александр Волошин объяснил ребятам, что, несмотря на то, где они сейчас находятся, и на сложившуюся сегодня в их жизни непростую ситуацию, все еще можно и нужно исправить. Главное этого хотеть, не унывать и прикладывать усилия.

ИСТОЧНИК KP.RU