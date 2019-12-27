СЕГОДНЯ 09:59 2019-12-27T09:59:27+03:00

Два результата получили еще на прошлой неделе, а один - уже на этой

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В Хабаровском крае подтвердили первые случаи гриппа у детей. Два результата получили еще на прошлой неделе, а один - уже на этой. Медики официально подтвердили результаты проб - во всех трех случаях выявили грипп штамма В.

- Отметим, что это первые случаи гриппа в новом сезоне. Дети уже проходят курс лечения. Родителям напоминают, что лучшая защита детей от гриппа на сегодняшний день – это вакцинация. В этом году во время прививочной кампании использовали вакцину «Совигрипп», включающую два вируса гриппа типа А и один – типа В. Вакцинировать удалось больше 200 тысяч малышей, - отметили в краевом минздраве.

Родителям также настоятельно рекомендуют сократить время пребывания детей на открытом воздухе в морозную погоду, а также следить за тем, во что одеты малыши. Это снизит риск заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU