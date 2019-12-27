2019-12-27T12:27:36+03:00
Общество

Губернатор Хабаровского края исполнит мечту подростка с Камчатки

Алиса хочет побывать в Долине гейзеров
Александр ШТААЛЬ
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Губернатор Хабаровского края исполнит мечту подростка с КамчаткиГубернатор Хабаровского края исполнит мечту подростка с КамчаткиФото: Правительство Хабаровского края
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Губернатор Хабаровского края исполнит мечты детей, которые в шарах висели на «Елке желаний». В руки главы региона попали три «послания» от детей из региона. Также Сергей Фургал по просьбе лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского исполнит мечту подростка с Камчатки.

- Так, 10-летняя Вероника Усик из Хабаровска мечтает о беспроводном вокальном микрофоне. Девочка увлекается пением и занимается в эстетическом центре «Отрада», также ходит в архитектурную студию. Попали в руки главы регион «послания» от Елены и Михаила Чувашевых. Брат и сестра живут в Хабаровске с мамой. У ребят врожденное заболевание, близкое к детскому церебральному параличу. Девочка мечтает поплавать с дельфинами, а Миша хочет спортивный уголок по типу шведской стенки, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Жительница Камчатского края 15-летняя Алиса Бардина мечтает побывать в Долине гейзеров. Сергей Фургал подчеркнул, что все желания исполнятся в самое ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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