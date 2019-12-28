Погода в Хабаровске на 28 декабря 2019 года: днем до -19, без осадков

СЕГОДНЯ 02:54 2019-12-28T02:54:41+03:00

В такую погоду самое разумное - оставаться в теплом помещении Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

По-прежнему морозно, ветрено и бесснежно – вот такая неуютная дальневосточная зима

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В Хабаровском крае и Еврейской автономии стоят морозы. Каких-либо природных катаклизмов, вроде сильных метелей, не ожидается, но все равно приятного мало – вдобавок к крепкому минусу высокая (выше 50%) влажность и ветра. По информации Хабаровского гидрометеоцентра, ночные температуры достигают минус 39 градусов.

В Биробиджане без осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Ночью -29-31. Днем -17-19.

В Хабаровске без осадков, температура ночью от -28 до -30, днем от -18 до -20, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду.

В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -29 -31. Днем -16 -18.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Ночью -24-26. Днем -13-15.

В Комсомольске-на-Амуре существенных без осадков. Ветер юго-западный, 2-7 метров в секунду. Ночью -37-39. Днем -22-24.

В Чегдомыне без осадков. Ветер северо-западный, 2-7 метров в секунду. Ночью -37-39. Днем -27-29.

В Николаевске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Ночью -31-33. Днем -20-22.

В Охотске снег. Ветер северный, 10-15 метров в секунду. Ночью -20-22. Днем -8-10.

В Аяне небольшой снег, ветер северо-западный, 10-15 метров в секунду. Ночью -18-20, днем -14-16.

ИСТОЧНИК KP.RU