2019-12-27T12:37:03+03:00
Общество

На Новый год в Хабаровский край придет снежный циклон

Синоптики прогнозируют, с 30 декабря 2019 года по 1 января 2020 года ожидается снег, местами сильный, метель
Александр ШТААЛЬ
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Новый год в Хабаровском крае встретят вместе с циклономНовый год в Хабаровском крае встретят вместе с циклономФото: Олег УКЛАДОВ
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Жители Хабаровского края встретят Новый год в компании с циклоном. Синоптики прогнозируют, что в период с 30 декабря 2019 года по 1 января 2020 года ожидается снег, местами сильный, метель и усиление ветра до 18-23 метров в секунду. Преимущественно непогода будет царить на побережье Охотского моря и севере Хабаровского края.

- Жителей края предупреждают, что в связи с плохими погодными условиями на дорогах может появиться снежный накат. Движение может быть затруднено на трассах направления «Хабаровск-Лидога-Ванино» с подъездом к Комсомольску-на-Амуре, «Селихино - Николаевск-на-Амуре» и других дорогах местного значения, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Есть вероятность, что приостановят движение паромов на переправе «Ванино-Холмск». На объектах энергоснабжения и ЖКХ могут возникнуть аварийные ситуации из-за сильного ветра, возможны отключения энергоснабжения. Жителей региона убедительно просят быть предельно внимательными во время прохождения циклона. Пожалуйста, соблюдайте меры безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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