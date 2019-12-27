2019-12-27T12:55:39+03:00
Общество

Жители на севере Хабаровского края увидели солнечное затмение, но не разглядели Юпитер

Теперь пора отсчитывать дни до нового астрономического явления
Александр ШТААЛЬ
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Жители на севере Хабаровского края увидели солнечное затмение, но не разглядели ЮпитерЖители на севере Хабаровского края увидели солнечное затмение, но не разглядели ЮпитерФото: Социальные сети
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Жители Николаевска-на-Амуре не отказали себе в удовольствии и посмотрели на кольцеобразное солнечное затмение. Оно было 26 декабря, началось в 15:33 и закончилось в 16:44 по местному времени. При этом наблюдениям за астрономическим событием не помешала даже небольшая облачность.

- Любоваться затмением можно было чуть больше 40 минут. Горожане смогли посмотреть на звезду с помощью любительского телескопа, снабженного специальным безопасным солнечным фильтром. Также удалось сделать уникальные снимки затмения, - рассказали в социальной сети участники наблюдения.

Любоваться затмением можно было чуть больше 40 минут Фото: Социальные сети

Любоваться затмением можно было чуть больше 40 минутФото: Социальные сети

Со слов очевидцев особенно эффектно выглядел чуть прикрытый Луной диск Солнца у самой кромки тайги. Совсем рядом с объектами затмения в небе расположилась и самая большая планета Солнечной системы - Юпитер. Однако дневной свет не дал шанса видеть ее.

К слову, тем, кто не смог увидеть астрономическое явление 26 декабря, сообщают, что через 178 дней над Николаевском-на-Амуре будет новое астрономическое явление. Заметьте, после 21 июня 2020 года ближайшее затмение нашей звезды можно будет увидеть в этом районе только через 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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