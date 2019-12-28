Хабаровчане решат, что будет с «тургеневской лестницей»
В Хабаровске прошли общественные слушания проектов реконструкции лестницы по улице Тургенева, ведущей от археологического музея на Амурский бульвар, сообщает пресс-служба администрации города. Восемнадцать эскизных решений представили студенты архитектурного факультета ТОГУ.
- Все эти проекты будут обсуждаться, и скорее всего, конечным вариантом станет симбиоз представленных решений. Студенты при создании эскизов учитывали пожелания горожан, - рассказал заместитель директора городского департамента архитектуры Аркадий Корзун.
Студенты предложили сделать из старой лестницы современное арт-пространство: место, где можно проводить выставки картин и других произведений искусства, установить различные арт-объекты и, конечно, добавить скамеек для отдыха и релакса.
- Хабаровчане сами выберут концепцию того, что они хотят увидеть вместо разбитой лестницы. Вопрос капитального ремонта назревал с 2016 года. Однако приступить к работам мы не могли: объект до сих пор не значится на балансе муниципалитета. Сейчас мы готовим документацию о передаче лестницы в собственность города, - сообщил мэр Хабаровска Сергей Кравчук, который принимал участие в общественных слушаниях.
Похоже, что от идеи снести лестницу и сделать этот участок обычной дорогой в администрации отказались. По крайней мере, на публичных слушаниях об этом речи не шло.
Ознакомиться с проектами реконструкции «тургеневской лестницы» и высказать пожелание хабаровчане могут на страничке департамента архитектуры городской администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU