Хабаровчане решат, что будет с «тургеневской лестницей»

СЕГОДНЯ 05:32 2019-12-28T05:32:58+03:00

Либо ее превратят в арт-объект, сделав местом притяжения для горожан и туристов, либо просто отремонтируют

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В Хабаровске прошли общественные слушания проектов реконструкции лестницы по улице Тургенева, ведущей от археологического музея на Амурский бульвар, сообщает пресс-служба администрации города. Восемнадцать эскизных решений представили студенты архитектурного факультета ТОГУ.

- Все эти проекты будут обсуждаться, и скорее всего, конечным вариантом станет симбиоз представленных решений. Студенты при создании эскизов учитывали пожелания горожан, - рассказал заместитель директора городского департамента архитектуры Аркадий Корзун.

Студенты предложили сделать из старой лестницы современное арт-пространство: место, где можно проводить выставки картин и других произведений искусства, установить различные арт-объекты и, конечно, добавить скамеек для отдыха и релакса.

- Хабаровчане сами выберут концепцию того, что они хотят увидеть вместо разбитой лестницы. Вопрос капитального ремонта назревал с 2016 года. Однако приступить к работам мы не могли: объект до сих пор не значится на балансе муниципалитета. Сейчас мы готовим документацию о передаче лестницы в собственность города, - сообщил мэр Хабаровска Сергей Кравчук, который принимал участие в общественных слушаниях.

Похоже, что от идеи снести лестницу и сделать этот участок обычной дорогой в администрации отказались. По крайней мере, на публичных слушаниях об этом речи не шло.

Ознакомиться с проектами реконструкции «тургеневской лестницы» и высказать пожелание хабаровчане могут на страничке департамента архитектуры городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU