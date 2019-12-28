В Хабаровском крае продолжается регистрация на сдачу ЕГЭ

СЕГОДНЯ 07:40 2019-12-28T07:40:32+03:00

Заявки принимают до 1 февраля 2020 года, позже этой даты подать заявление можно только при наличии уважительных причин

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Регистрация на сдачу единого государственного экзамена идет в Хабаровском крае. В министерстве образования и науки края напомнили, что заявления от выпускников принимаются до 1 февраля 2020 года. После этой даты регистрация разрешена только по уважительным причинам, например, школьник тяжело болел, долгое время отсутствовал в городе и т.п. Причем подтвердить причину нужно документально и не позднее чем за две недели до соответствующего экзамена. Решение принимать или нет заявление после 1 февраля выносит государственная экзаменационная комиссия.

Сдавать экзамены можно по всем предметам, если есть желание. Обязательными для выпускников 2019/2020 учебного года являются русский язык и математика. Без экзаменов по этим предметам школьник не получит аттестат о среднем общем образовании.

С 20 марта до 13 апреля пройдет досрочная сдача экзаменов. Основной период – с 25 мая по 29 июня, в том числе резервные сроки – с 18 по 29 июня. Дополнительный период – с 4 по 22 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU