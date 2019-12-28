2019-12-28T10:42:36+03:00
Экономика

Хабаровский ЖБИ законсервирован до лучших времен

Если найдется инвестор, то производство можно будет запустить снова в считанные дни
Ксения ТУРТЫГИНА
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Интерес к крупнопанельному домостроению остается, ведь его главные преимущества - короткие сроки возведения при высокой рентабельности.Интерес к крупнопанельному домостроению остается, ведь его главные преимущества - короткие сроки возведения при высокой рентабельности.Фото: Правительство Хабаровского края
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Завод железобетонных изделий в Хабаровске был остановлен в связи с реорганизацией «Дальспецстроя», дочкой которого является. Поначалу сократились заказы, а потом производство было остановлено полностью, сотрудников начали увольнять.

Ситуацией на предприятии, крайне важным для строительной отрасли Дальнего Востока (ближайший завод с аналогичной продукцией находится в Новосибирске), заинтересовались власти края. Депутаты Законодательной думы попытались выйти на контакт с конкурсным управляющим, предлагали провести рабочую встречу на заводе. Однако управляющий отказал народным избранникам в посещении предприятия, предложив нейтральную территорию. Такой поворот вызвал весьма негативную реакцию у губернатора Хабаровского края, который посоветовал минстрою «привести управляющего в чувство».

И вот встреча на заводе состоялась. Несколько депутатов встретились с директором завода, осмотрели цеха, поговорили с работниками.

- На 16 гектарах расположились 12 цехов завода, 48 зданий. Предприятие абсолютно готово к работе. Все законсервировано, охраняется. Если в ближайшее время найдется инвестор, то он сможет оперативно запустить производство, – отметил Виктор Лопатин, депутат краевой думы.

Производство остановлено, но долгов по зарплате и другим выплатам у предприятия нет – выплачено все. Около 120 специалистов планирует взять в штат новый арендатор производственных мощностей. Это одна из крупных строительных компаний регионального центра, которая планирует использовать арендованные мощности под панельное домостроение - пять домов, которые начнут строить в 2020 году.

Дальнейшее будущее завода пока туманно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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