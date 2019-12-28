В Биробиджане ледовый городок не продержался и двух дней

СЕГОДНЯ 12:06 2019-12-28T12:06:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Ледовый городок на площади им. Ленина в Биробиджане официально открылся 26 декабря, спустя всего два дня вандалы уже начали его разламывать. Так, в каток вмонтирована гирлянда – разноцветные огни превращают обычный лед в сказочный, новогодний. Но нашлись те, кто решил лишить горожан красоты.

- Уже поступают жалобы горожан, что коньками ломают лед на катке, чтобы достать гирлянду, - говорит мэр Биробиджана Александр Головатый. – Буквально вчера сотрудник мэрии с семьей гулял на площади им. Ленина и увидел, как подросток стоял и пытался поломать фигуру Чебурашки. Притом родители этого ребенка там же гуляли. Специалист сделал подростку замечание и прогнал. Такое поведение шокирует, особенно когда подобные вещи происходят практически на глазах родителей.

Градоначальник выразил недоумение: неужели надо все огораживать колючей проволокой под током, чтобы сохранить? «Колючку», конечно, никто натягивать не будет, но патрулирование площади усилят. Об этом Александр Головатый уже договорился с городским отделом МВД. Кстати, за порчу муниципальной собственности на виновных могут не только наложить штраф, но и принудить возместить нанесенный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU