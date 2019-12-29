2019-12-29T02:33:15+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 29 декабря 2019 года: днем до -19, без осадков

Погода на севере Хабаровского края будет снежной
Ольга КИВА
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Погода в Хабаровске на 29 декабря 2019 года: днем до -19, без осадковПогода в Хабаровске на 29 декабря 2019 года: днем до -19, без осадковФото: Ольга КИВА
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В Биробиджане без осадков. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Ночью -29-31. Днем -16-18.

До 31 декабря 2019 года на всей территории Хабаровского края сохранится низкий температурный фон.

В Хабаровске без осадков, температура ночью от -25 до -27, днем от -16 до -18, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 29 декабря опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

В Бикине без существенных осадков. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Ночью -28-30. Днем -13-15.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью -25-27. Днем -11-13.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер южный 2-7 метров в секунду. Ночью -35-37. Днем -21-23.

В Чегдомыне без существенных осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -38-40. Днем -27-29.

В Николаевске-на-Амуре снег. Ветер западный 9-14 метров в секунду. Ночью -23-25. Днем -15-17.

В Охотске без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью -14-16. Днем -10-12.

ИСТОЧНИК KP.RU

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