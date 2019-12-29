СЕГОДНЯ 03:55 2019-12-29T03:55:28+03:00

Экс-начальника из МЧС осудят за взятки и мошенничество в Хабаровске Фото: Олег ЗОЛОТО

По версии следствия, в 2015-2018 годах «заработал» больше одного миллиона рублей

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске на скамью подсудимых сядет 49-летний экс-начальник из МЧС. В ведомстве фигурант заведовал службой материально-технического обеспечения ФГКУ «Дальневосточный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России». По версии следствия он в 2015-2018 годах получал взятки от предпринимателей. В общей сложности на его счету семь преступлений в части получения взятки и мошенничества.

- Деньги фигурант получал за покровительство при исполнении государственных контрактов по выполнению работ, предоставлении услуг, поставкам товаров для нужд подразделения МЧС. Всего злоумышленник незаконно получил свыше одного миллиона 300 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Обвиняемого уже уволили со службы. Он свою вину не признал. На имущество экс-сотрудника МЧС наложили арест в сумме свыше 18 миллионов рублей. На сегодняшний день материалы уголовного дела находятся в суде на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU