В Биробиджане 31 декабря ограничат проезд по проспекту 60-летия СССР

СЕГОДНЯ 05:31 2019-12-29T05:31:06+03:00

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В Биробиджане во вторник, 31 декабря, ограничат проезд по проспекту 60-летия СССР. Временная приостановка движения связана с проведением праздничных мероприятий. Запрет будет действовать в период с 20:30 и до 22:30.

Как объяснили в пресс- службе городской администрации, автолюбители не смогут проехать на участке проспекта от перекрестка с переулком Театральным до перекрестка с переулком Безымянным. Ограничение также распространяется на переулок Театральный от перекрестка с проспектом 60-летия СССР, проезжая часть вдоль набережной реки Бира, на переулок Безымянный от перекрестка с проспектом 60-летия СССР.

Автолюбителям города приносят извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации, учитывайте вышеизложенную информацию при планировании поездок в праздничный день. Водителей убедительно просят соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU