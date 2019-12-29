На грандиозной выставке в Комсомольске показывают «живые» картины Ван Гога

СЕГОДНЯ 06:57 2019-12-29T06:57:41+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре воплощают в жизнь новый грандиозный проект – мультимедийную выставку «Винсент Ван Гог». Картины великого художника можно посмотреть в музее изобразительных искусств, по адресу: проспект Мира, 16.

- Это, пожалуй, самая яркий и эффектный мультимедийный проект из всех, что реализовывали в музее. Ван Гог любил использовать яркие сочетания в своих работах. К слову, зрители смогут увидеть на выставке 120 работ художника различных периодов. Шедевры представили на огромных экранах, картины приведены в движение. Программа проходит под классическую музыку современников талантливого творца, - рассказали в Музее изобразительных искусств.

Напомним, выставка проходит с 8 декабря 2019 по 26 января 2020 года. Гости мероприятия также смогут посетить творческую зону и порисовать от души. Стоимость билетов от 250 до 400 рублей. Дети до семи лет, участники ВОВ и инвалиды первой и второй групп проходят бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU