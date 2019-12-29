2019-12-29T08:33:41+03:00
Общество

Хабаровск войдет в режим повышенной готовности перед Новым годом

Особе условия начнут действовать с 31 декабря в 9:00 и девяти часов утра 9 января
Александр ШТААЛЬ
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Хабаровск войдет в режим повышенной готовности перед Новым годомХабаровск войдет в режим повышенной готовности перед Новым годомФото: Мария ЛЕНЦ
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Хабаровск войдет в режим повышенной готовности перед Новым годом. По предварительной информации, особые условия начнут действовать 31 декабря 2019 года в 9:00, продлятся до девяти часов утра 9 января 2020 года.

- Если возникнут чрезвычайные ситуации, то для их ликвидации привлекут городские службы благоустройства, жилищные и ресурсоснабжающие компании. Эти службы будут функционировать в круглосуточном режиме, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, жители региона встретят Новый год вместе с циклоном. Ранее сообщалось, в период с 30 декабря 2019 года по 1 января 2020 года ожидается снег, местами сильный, метель и усиление ветра до 18-23 метров в секунду. Преимущественно непогода будет царить на побережье Охотского моря и севере Хабаровского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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