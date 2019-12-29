Вечер субботы 28 декабря жильцам многоэтажки в Хабаровске испортил горящий мусор

СЕГОДНЯ 11:12 2019-12-29T11:12:18+03:00

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Вечер субботы 28 декабря был для жильцов 14-этажного дома на улице Ворошилова напряженным. В 17:28 очевидцы сообщили на пульт пожарно- спасательной службы Хабаровска о возгорании. Прибывшие на место происшествия огнеборцы эвакуировали из подъезда 20 человек.

- К тому моменту, когда приехали пожарные, подъезд был сильно задымлен. Выяснили, что горел мусор. Огонь смогли потушить, площадь возгорания составила восемь квадратных метров, - прокомментировали в пресс -службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В ликвидации пожара задействовали четыре единиц техники и 28 человек личного состава. Пока сотрудники Госпожнадзора устанавливают причины возгорания и виновного в происшествии. Жителей краевой столицы убедительно просят соблюдать правила пожарной безопасности, особенно в период новогодних праздников.

ИСТОЧНИК KP.RU