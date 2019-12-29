Биробиджанцев напоят кофе и накормят булочками на площади Ленина

СЕГОДНЯ 12:17 2019-12-29T12:17:28+03:00

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Для биробиджанцев в преддверии праздников приготовили маленький сюрприз – установили ларек, где будут продавать горячий чай и кофе, а также булочки. Информацию об этой новинке разместили в аккаунте мэрии областной столицы. Горожане уже написали в комментариях слова благодарности за проявленную заботу.

Как отметили в городской администрации, ларек решили установить по многочисленным просьбам горожан. Местным жителям напоминают, что 31 декабря состоится праздничное новогоднее шоу. Начало в 21:00.

Также отметим, что в преддверии праздника на площади имени Ленина в Биробиджане 26 декабря официально открылся ледовый городок. Скульптуры оценили большинство местных жителей, однако нашлись и те, кто по каким-то причинам начал крушить изваяния. Свидетелем одного из актов вандализма стал сотрудник мэрии, который прогуливался с семьей. Жителей областной столицы призывают относиться с уважением к труду людей, которые украшали город к празднику.

Напомним, на новогодних каникулах горожан также приглашают на катки города.

ИСТОЧНИК KP.RU