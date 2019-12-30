Погода в Хабаровске на 30 декабря 2019 года: днем до -14, небольшой снег
В Биробиджане небольшой снег. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -29-31. Днем -12-14.
До 31 декабря 2019 года на всей территории Хабаровского края сохранится низкий температурный фон.
В Хабаровске небольшой снег, температура ночью от -20 до -22, днем от -14 до -16, ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 30 декабря опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.
В Бикине снег. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Ночью -19-21. Днем -11-13.
В Советской Гавани и Ванино снег. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -21-23. Днем -9-11.
В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью -32-34. Днем -18-20.
В Чегдомыне без осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -36-38. Днем -26-28.
В Николаевске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер западный 8-13 метров в секунду. Ночью -23-25. Днем -17-19.
В Охотске без осадков. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Ночью -16-18. Днем -14-16.
ИСТОЧНИК KP.RU