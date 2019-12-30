СЕГОДНЯ 01:08 2019-12-30T01:08:57+03:00

Погода в Хабаровске на 30 декабря 2019 года: днем до -14, небольшой снег Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Местами погода в Хабаровском крае довольно снежная

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В Биробиджане небольшой снег. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -29-31. Днем -12-14.

До 31 декабря 2019 года на всей территории Хабаровского края сохранится низкий температурный фон.

В Хабаровске небольшой снег, температура ночью от -20 до -22, днем от -14 до -16, ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 30 декабря опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

В Бикине снег. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Ночью -19-21. Днем -11-13.

В Советской Гавани и Ванино снег. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -21-23. Днем -9-11.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью -32-34. Днем -18-20.

В Чегдомыне без осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -36-38. Днем -26-28.

В Николаевске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер западный 8-13 метров в секунду. Ночью -23-25. Днем -17-19.

В Охотске без осадков. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Ночью -16-18. Днем -14-16.

ИСТОЧНИК KP.RU