2019-12-30T06:16:25+03:00
Общество

Верующие в Хабаровском крае помолятся за прошедший год

Новогодние молебны в храмах пройдут 31 декабря
Ольга КИВА
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Верующие в Хабаровском крае помолятся за прошедший годВерующие в Хабаровском крае помолятся за прошедший годФото: Хабаровская епархия
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В храмах Хабаровской епархии пройдет соборная молитва благодарности Богу за прошедший год. Новогодние молебны отслужат 31 декабря 2019 года. Начнутся религиозные мероприятия в 18:30.

- Традиционно верующие соборной молитвой поблагодарят Бога за год минувший и попросят «мирного и безмятежного жития во всяком благочестии и чистоте» на следующий год, - прокомментировали в пресс- службе Хабаровской епархии.

Отметим, что в Спасо-Преображенском кафедральном соборе молебное пение на новолетие совершит митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий. Начало богослужения в 18:30. Тем, кто не сможет присутствовать, предлагают заранее ознакомиться с текстом молитвы. Он опубликован на сайте Хабаровской епархии.

Напомним, ранее в Градо-Хабаровском соборе Успения Божией Матери проводили молебны у иконы Сухопутных войск - иконы святого благоверного князя Александра Невского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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